Тренер «Ман Юнайтед» Аморим: мы не готовы конкурировать в АПЛ и играть в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Брентфорда» (3:4) в 35-м туре английской Премьер-лиги заявил, что «МЮ» не готов бороться в АПЛ и играть в Лиге чемпионов.

«Я убеждён, что мы стали играть лучше. На данный момент мы проигрываем матчи в АПЛ, но боремся за Лигу Европы. Матч в четверг — самый важный для нас.

Мы не готовы конкурировать в АПЛ и играть в Лиге чемпионов, но мы обязаны выиграть Лигу Европы, чтобы дать что-то нашим болельщикам. После у нас будет время подготовить команду к этим двум турнирам», — цитирует Аморима Sky Sports.

В четверг, 8 мая, «Манчестер Юнайтед» проведёт ответную встречу в полуфинале Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. Напомним, первый матч завершился в пользу «красных дьяволов» со счётом 3:0.

После 35 игр «МЮ» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав 39 очков.