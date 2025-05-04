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Тренер «Ман Юнайтед» Аморим: мы не готовы конкурировать в АПЛ и играть в Лиге чемпионов

Тренер «Ман Юнайтед» Аморим: мы не готовы конкурировать в АПЛ и играть в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Брентфорда» (3:4) в 35-м туре английской Премьер-лиги заявил, что «МЮ» не готов бороться в АПЛ и играть в Лиге чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14'     1:1 Шоу – 27'     2:1 Шейд – 33'     3:1 Шейд – 70'     4:1 Висса – 74'     4:2 Гарначо – 82'     4:3 Диалло – 90+5'    

«Я убеждён, что мы стали играть лучше. На данный момент мы проигрываем матчи в АПЛ, но боремся за Лигу Европы. Матч в четверг — самый важный для нас.

Мы не готовы конкурировать в АПЛ и играть в Лиге чемпионов, но мы обязаны выиграть Лигу Европы, чтобы дать что-то нашим болельщикам. После у нас будет время подготовить команду к этим двум турнирам», — цитирует Аморима Sky Sports.

В четверг, 8 мая, «Манчестер Юнайтед» проведёт ответную встречу в полуфинале Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао. Напомним, первый матч завершился в пользу «красных дьяволов» со счётом 3:0.

После 35 игр «МЮ» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, заработав 39 очков.

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