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31-летний Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии с «Баварией»

31-летний Гарри Кейн выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии с «Баварией»
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Во Фрайбурге на стадионе «Европа-Парк» завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с леверкузенским «Байером» со счётом 2:2. Этот результат сделал 34-кратным чемпионом Германии мюнхенскую «Баварию», которая стала теперь недосягаемой для преследовавшего её «Байера». Таким образом, 31-летний форвард мюнхенцев Гарри Кейн выиграл первый трофей в своей карьере.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Эггештайн – 44'     2:0 Инкапье – 48'     2:1 Вирц – 82'     2:2 Та – 90+3'    

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте. Примечательно, что перед этим голом Кейн, пропускавший игру, спустился к полю для празднования чемпионства.

До своего прихода в «Баварию» в 2023 году Кейн выступал на родине за «Тоттенхэм».

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.

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