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Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 4 мая

Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 4 мая
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Сегодня, 4 мая, прошли четыре матча 35-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 4 мая:

«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:1;
«Челси» — «Ливерпуль» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», который уже досрочно стал чемпионом. Команда набрала 82 очка за 35 встреч. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 35 матчей. Третье место занимает «Манчестер Сити», набравший 64 очка. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (11), «Лестер Сити» (21) и «Ипсвич Таун» (22).

Расписание матчей чемпионата Англии
Турнирная таблица чемпионата Англии
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