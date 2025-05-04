Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 4 мая

Сегодня, 4 мая, прошли четыре матча 35-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 4 мая:

«Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:1;

«Челси» — «Ливерпуль» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», который уже досрочно стал чемпионом. Команда набрала 82 очка за 35 встреч. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 35 матчей. Третье место занимает «Манчестер Сити», набравший 64 очка. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (11), «Лестер Сити» (21) и «Ипсвич Таун» (22).