Гарри Кейн отреагировал на свой первый трофей в карьере

31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на свой первый трофей в карьере после того, как его команда завоевала чемпионский титул Бундеслиги этого сезона. Мюнхенцы выиграли свой 34-й титул в истории в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

Кейн опубликовал пост в соцсетях, выложив всего один эмодзи в виде кубка.

Фото: Соцсети Гарри Кейна

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте. Примечательно, что перед этим голом Кейн, пропускавший игру, спустился к полю для празднования чемпионства.

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач. Он является лучшим на данный момент бомбардиром Бундеслиги этого сезона.