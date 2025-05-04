Коул Палмер впервые с 14 января забил гол в матче АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер отметился забитым голом в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Этот гол стал первым с 14 января для Палмера в матчах чемпионата Англии. Тогда полузащитник поразил ворота «Борнмута» в 22-м туре.

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч закончился победой «синих» со счётом 3:1.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.