Даниил Медведев поздравил «Баварию» с 34-м чемпионским титулом Бундеслиги

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Российский теннисист бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил мюнхенскую «Баварию» с завоеванием своего 34-го чемпионского титула Бундеслиги.

Россиянин выложил всего лишь одну культовую фразу болельщиков «Баварии», в переводе означающую «Мы являемся теми, кем мы являемся».

«Mia san Mia», — написал Медведев.

Отметим, что Даниил Медведев является давним поклонником «Баварии».

Напомним, мюнхенцы выиграли свой 34-й титул в истории в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

Примечательно, что «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.