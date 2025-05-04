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Рома — Фиорентина, результат матча 4 мая 2025, счет 1:0, Серия А 2024-2025

«Рома» одержала домашнюю победу в матче Серии А с «Фиорентиной» благодаря голу Довбика
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой римлян со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Довбик – 45+5'    

Единственный гол в матче был забит на 45+5-й минуте украинским нападающим «Ромы» Артёмом Довбиком. Ему ассистировал Эльдор Шомуродов.

«Рома» довела количество набранных очков до 63 и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. «Фиорентина» осталась на восьмой строчке с 59 очками. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи» с 77 очками.

Расписание матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
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