«Рома» одержала домашнюю победу в матче Серии А с «Фиорентиной» благодаря голу Довбика

Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой римлян со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45+5-й минуте украинским нападающим «Ромы» Артёмом Довбиком. Ему ассистировал Эльдор Шомуродов.

«Рома» довела количество набранных очков до 63 и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. «Фиорентина» осталась на восьмой строчке с 59 очками. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи» с 77 очками.