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21:45 Мск
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«Зенит» — «Пари НН»: Соболев сравнял счёт на 54-й минуте

«Зенит» — «Пари НН»: Соболев сравнял счёт на 54-й минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

На 54-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев забил ответный мяч.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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