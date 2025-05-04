«Зенит» — «Пари НН»: Вендел получил травму и покинул поле на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

На 57-й минуте встречи бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил травму и покинул поле. Вместо него в игру вошёл Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.