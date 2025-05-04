«Бавария» на 25 титулов опережает своего ближайшего преследователя по числу чемпионств
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Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.
Германия — Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Эггештайн – 44' 2:0 Инкапье – 48' 2:1 Вирц – 82' 2:2 Та – 90+3'
Примечательно, что ближайший преследователь «Баварии» по количеству чемпионств — «Нюрнберг» — отстаёт аж на 25 титулов. У последних лишь девять побед в Бундеслиге.
Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.
Отметим, что в прошлом сезоне мюнхенцы не смогли стать чемпионами Германии, уступив титул леверкузенскому «Байеру», который прошёл весь прошлый сезон на внутренней арене без единого поражения.
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