«Бавария» на 25 титулов опережает своего ближайшего преследователя по числу чемпионств

Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

Примечательно, что ближайший преследователь «Баварии» по количеству чемпионств — «Нюрнберг» — отстаёт аж на 25 титулов. У последних лишь девять побед в Бундеслиге.

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

Отметим, что в прошлом сезоне мюнхенцы не смогли стать чемпионами Германии, уступив титул леверкузенскому «Байеру», который прошёл весь прошлый сезон на внутренней арене без единого поражения.