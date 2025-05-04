Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» на 25 титулов опережает своего ближайшего преследователя по числу чемпионств

«Бавария» на 25 титулов опережает своего ближайшего преследователя по числу чемпионств
Комментарии

Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Эггештайн – 44'     2:0 Инкапье – 48'     2:1 Вирц – 82'     2:2 Та – 90+3'    

Примечательно, что ближайший преследователь «Баварии» по количеству чемпионств — «Нюрнберг» — отстаёт аж на 25 титулов. У последних лишь девять побед в Бундеслиге.

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

Отметим, что в прошлом сезоне мюнхенцы не смогли стать чемпионами Германии, уступив титул леверкузенскому «Байеру», который прошёл весь прошлый сезон на внутренней арене без единого поражения.

Материалы по теме
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android