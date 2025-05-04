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Родина — Урал, результат матча 4 мая 2025, счет 3:2, Первая лига 2024-2025

«Родина» вырвала победу у «Урала» в результативном матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» (Москва, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 3:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64'     1:1 Тимошенко – 67'     1:2 Секулич – 69'     2:2 Гейе – 82'     3:2 Гейе – 90+5'    

На 34-й минуте форвард «Родины» Иван Тимошенко не сумел реализовать 11-метровый удар, который парировал голкипер «Урала» Александр Селихов. На 65-й минуте гости вышли вперёд после гола Мартина Секулича с пенальти. Спустя минуту хозяева поля сравняли счёт. Отличился Тимошенко. На 69-й минуте Секулич оформил дубль. На 83-й минуте игрок хозяев Пап Гейе забил ответный мяч, также реализовав пенальти. На 90+4-й минуте Пап забил свой второй мяч.

После этой игры в активе «Урала» осталось 50 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Родина» с 44 очками находится на седьмой строчке.

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