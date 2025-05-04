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Николич — о матче ЦСКА с «Ахматом»: поле было не очень, но мы всё равно старались

Николич — о матче ЦСКА с «Ахматом»: поле было не очень, но мы всё равно старались
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1). Игра прошла сегодня, 4 мая, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

— Не кажется ли, что быстрый гол команды сломал ваш план игры?
— Нет, мне кажется, что наоборот. После этого какое-то время был тяжелый период, но мы играли в Грозном, а «Ахмат» борется за выживание. Статистика говорит о полном нашем контроле мяча и игры — около 70%, и это в выездном матче.

— Можно ли сказать, что не получилось победить из-за отсутствия некоторых футболистов?
— Нет, почему? Игра была интересная, хорошая, футбольная. Состояние поля было не очень, но мы всё равно старались, катали мяч. Структуру игры было видно. Моментов было куча, причём созданных по игре, а не из-за ошибок соперника. К сожалению, мы подарили сопернику два-три хороших момента, давали ими пользоваться. Мы же создавали моменты через игру, но, к сожалению, не забивали их, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

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