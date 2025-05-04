Николич — о матче ЦСКА с «Ахматом»: поле было не очень, но мы всё равно старались

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1). Игра прошла сегодня, 4 мая, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

— Не кажется ли, что быстрый гол команды сломал ваш план игры?

— Нет, мне кажется, что наоборот. После этого какое-то время был тяжелый период, но мы играли в Грозном, а «Ахмат» борется за выживание. Статистика говорит о полном нашем контроле мяча и игры — около 70%, и это в выездном матче.

— Можно ли сказать, что не получилось победить из-за отсутствия некоторых футболистов?

— Нет, почему? Игра была интересная, хорошая, футбольная. Состояние поля было не очень, но мы всё равно старались, катали мяч. Структуру игры было видно. Моментов было куча, причём созданных по игре, а не из-за ошибок соперника. К сожалению, мы подарили сопернику два-три хороших момента, давали ими пользоваться. Мы же создавали моменты через игру, но, к сожалению, не забивали их, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.