Дубль Соболева принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Сине-бело-голубые одержали волевую победу — 2:1.

На 14-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт в матче. На 54-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев забил ответный мяч. На 83-й минуте Соболев оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.