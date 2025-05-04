Появилось видео с празднованием Кейна первого титула в своей карьере

В Сети появилось видео, на котором 31-летний английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн празднует первый трофей в своей карьере после того, как его команда стала 34-кратным чемпионом Германии. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

На видеоролике действующий лучший бомбрдир Бундеслиги в окружении других футболистов «Баварии» поёт культовую композицию британской рок-группы Queen «We are the champions».

«Чемпионат» предлагет посмотреть радость Гарри Кейна от исторического момента в его карьере:

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте. Примечательно, что перед этим голом Кейн, пропускавший игру, спустился к полю для празднования чемпионства.

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.