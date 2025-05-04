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Появилось видео с празднованием Кейна первого титула в своей карьере

Появилось видео с празднованием Кейна первого титула в своей карьере
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В Сети появилось видео, на котором 31-летний английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн празднует первый трофей в своей карьере после того, как его команда стала 34-кратным чемпионом Германии. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Эггештайн – 44'     2:0 Инкапье – 48'     2:1 Вирц – 82'     2:2 Та – 90+3'    

На видеоролике действующий лучший бомбрдир Бундеслиги в окружении других футболистов «Баварии» поёт культовую композицию британской рок-группы Queen «We are the champions».

«Чемпионат» предлагет посмотреть радость Гарри Кейна от исторического момента в его карьере:

Напомним, «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте. Примечательно, что перед этим голом Кейн, пропускавший игру, спустился к полю для празднования чемпионства.

В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.

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