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Эспаньол — Бетис, результат матча 4 мая 2025, счёт 1:2, Ла Лига 2024-2025

Гол Антони на 90+1-й минуте принёс «Бетису» победу над «Эспаньолом» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Фернандес – 28'     1:1 Ло Чельсо – 85'     1:2 Антони – 90+1'    

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Роберто Фернандес с передачи Поля Лосано. На 85-й минуте Джовани Ло Чельсо сравнял счёт с передачи Иско. На 90+1-й Антони с передачи Эктора Бельерина вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

После 34 сыгранных матчей «Эспаньол» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 57 очков. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона» с 79 очками.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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