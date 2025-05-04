Гол Антони на 90+1-й минуте принёс «Бетису» победу над «Эспаньолом» в матче Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес. «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Роберто Фернандес с передачи Поля Лосано. На 85-й минуте Джовани Ло Чельсо сравнял счёт с передачи Иско. На 90+1-й Антони с передачи Эктора Бельерина вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

После 34 сыгранных матчей «Эспаньол» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 57 очков. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Барселона» с 79 очками.