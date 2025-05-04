«Химки» сыграли вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, гости ушли от поражения на 89-й минуте

В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч 27-го тура РПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

У хозяев гол на 70-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Вера. Гости смогли уйти от поражения на 89-й минуте усилиями Максима Осипенко.

Отметим, что тот же Вера на 58-й минуте не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив на расстоянии одного очка находится от зоны стыковых матчей. У «Ростова» 38 очков и восьмая строчка. Жёлто-синие не проигрывают на протяжении трёх последних матчей в чемпионате.

Напомним, до окончания нынешнего сезона РПЛ командам осталось сыграть три тура.