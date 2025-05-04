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Химки — Ростов, результат матча 27-го тура РПЛ, счёт 1:1, 4 мая 2025 года

«Химки» сыграли вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, гости ушли от поражения на 89-й минуте
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В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч 27-го тура РПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Ростовом» — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Вера – 70'     1:1 Осипенко – 89'    

У хозяев гол на 70-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Вера. Гости смогли уйти от поражения на 89-й минуте усилиями Максима Осипенко.

Отметим, что тот же Вера на 58-й минуте не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив на расстоянии одного очка находится от зоны стыковых матчей. У «Ростова» 38 очков и восьмая строчка. Жёлто-синие не проигрывают на протяжении трёх последних матчей в чемпионате.

Напомним, до окончания нынешнего сезона РПЛ командам осталось сыграть три тура.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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