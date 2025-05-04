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Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 4 мая

Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 4 мая
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Сегодня, 4 мая, состоялись четыре матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей РПЛ 4 мая:

«Факел» — «Спартак» — 0:0;
«Ахмат» — ЦСКА — 1:1;
«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 2:1;
«Химки» — «Ростов» — 1:1.

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Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (23) и «Ахмат» (24).

Расписание матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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