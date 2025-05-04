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«Арис» с Кокориным с разгромным счётом проиграл «Пафосу» в плей-офф чемпионата Кипра

«Арис» с Кокориным с разгромным счётом проиграл «Пафосу» в плей-офф чемпионата Кипра
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В Пафосе (Кипр) завершился матч плей-офф чемпионата Кипра, в котором местный одноимённый клуб разгромил «Арис» из Лимасола (4:0), за который выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Пафос
Пафос
Окончен
4 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Коррея – 9'     2:0 Драгомир – 37'     3:0 да Силва – 51'     4:0 Оршич – 82'    

Голы у хозяев забили Жоау Коррея, Влад Драгомир, Жайро да Силва и Мислав Оршич.

34-летний Кокорин провёл на поле 65 минут, после чего был заменён на грузинского нападающего Георгия Квилитаю. Россиянин отметился в этой встрече жёлтой карточкой.

«Арис» занимает второе место в таблице плей-офф чемпионов с 71 очком, уступая лишь тому же «Пафосу» (78).

Напомним, Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате Кипра, в которых забил девять мячей. Также на его счету две игры и один гол в национальном Кубке.

Турнирная таблица плей-офф чемпионата Кипра
Календарь плей-офф чемпионата Кипра
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