Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от «Челси» (1:3) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Один мудрый человек однажды сказал, что выигранный матч не принесёт ничего хорошего, и я вынужден с ним согласиться. То, как мы проиграли – это, на мой взгляд, позитивный момент. Это было [поражение] от «Челси», команды с отличным составом. Возможно, нам не хватило самой малости того, что у нас обычно есть. Играя против такой хорошей команды, как «Челси», нельзя позволять себе слишком много, и именно это мы увидели сегодня», – приводит слова Слота BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.