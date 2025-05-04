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Тренер «Ахмата» Ташуев сравнил матч с ЦСКА с шахматной дуэлью

Тренер «Ахмата» Ташуев сравнил матч с ЦСКА с шахматной дуэлью
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

«Всегда бываешь доволен только тогда, когда выигрываешь. Но если взять в целом матч, я бы его сравнил с шахматной дуэлью – у каждой команды появлялись свои козыри. Мы неправильно сыграли в начале матча и внесли затем свои коррективы после пропущенного мяча. Реализовали хороший стандарт, где Самородов подбежал и забил правильный гол.

В перерыве мы также внесли изменения. До замен игра для нас складывалась удачно, и уже в последний отрезок игры мы создавали моменты, больше владели территорией. Несколько моментов с участием Самородова и Мелкадзе нам нужно было реализовывать. Замены ЦСКА сработали, наши – к сожалению, нет. ЦСКА имел момент на последней минуте после нашей грубой ошибки у собственной штрафной – слава богу, хорошо сыграл Шелия. Мы проанализируем матч, посмотрим, как ещё мы можем улучшать игру по ходу матчей. Закономерный результат этой игры. Одно очко в нашу копилочку», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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