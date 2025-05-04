Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 31-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 4 мая, завершился 31-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

3 мая, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» — 2:1;

«Чайка» — «Алания» — 0:3;

«Шинник» — «Черноморец» — 0:2;

«Сочи» — «Арсенал» — 5:1;

«Балтика» — «Торпедо» — 0:1.

4 мая, воскресенье:

«Сокол» — «Тюмень» — 1:0;

«Уфа» — «Нефтехимик» — 1:0;

«Ротор» — «Енисей» — 3:0;

«Родина» — «Урал» — 3:2.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками. В зоне вылета располагаются «Алания», «Тюмень» и «Сокол» — все по 26 очков.