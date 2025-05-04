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Венсан Компани выиграл первый большой трофей в качестве тренера

Венсан Компани выиграл первый большой трофей в качестве тренера
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Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул немецкой Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. Таким образом, этот титул стал первым большим трофеем в тренерской карьере главного тренера мюнхенцев Венсана Компани.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Эггештайн – 44'     2:0 Инкапье – 48'     2:1 Вирц – 82'     2:2 Та – 90+3'    

Напомним, 39-летний Компани возглавил «Баварию» в мае 2024 года, подписав трёхлетний контракт. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.

Примечательно, что «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

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