Венсан Компани выиграл первый большой трофей в качестве тренера

Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул немецкой Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. Таким образом, этот титул стал первым большим трофеем в тренерской карьере главного тренера мюнхенцев Венсана Компани.

Напомним, 39-летний Компани возглавил «Баварию» в мае 2024 года, подписав трёхлетний контракт. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.

Примечательно, что «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё вчера, 3 мая, в выездном матче с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.