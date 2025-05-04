Александр Селихов отбил два пенальти из трёх в проигранном матче «Урала» с «Родиной»
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Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов отбил два пенальти в проигранном матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной». На 34-й минуте вратарь отразил удар Ивана Тимошенко, а на 90+4-й минуте удар форварда Папа Гейе. Отметим, что с одного 11-метрового на 82-й минуте Селихов всё же пропустил.
Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64' 1:1 Тимошенко – 67' 1:2 Секулич – 69' 2:2 Гейе – 82' 3:2 Гейе – 90+5'
Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» (Москва, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 3:2.
После этой игры в активе «Урала» осталось 50 очков. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Родина» с 44 очками находится на седьмой строчке.
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