Томас Мюллер выиграл 35-й трофей с «Баварией». Он рекордсмен клуба по титулам и матчам

Сегодня, 4 мая, мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла свой 34-й в истории чемпионский титул Бундеслиги. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. Таким образом, этот титул стал 35-м для звёздного 35-летнего полузащитника Томаса Мюллера в составе немецкого гранда.
Отметим, что Мюллер является рекордсменом «Баварии» по титулам и сыгранным матчам (749). Также он является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Ранее сообщалось, что Мюллер покинет клуб в конце нынешнего сезона.
В текущем сезоне звёздный футболист провёл 28 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету 12 игр, три гола и одна передача в Лиге чемпионов.
- 4 мая 2025
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