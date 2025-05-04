Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН»: в конце матча даже казалось, что «Зенит» тянет время

Гендиректор «Пари НН»: в конце матча даже казалось, что «Зенит» тянет время
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Спасибо команде. Бились и навязывали свою игру. В конце даже казалось, что соперник тянет время. Особенное спасибо говорю нашим болельщикам. Ехать всю ночь, чтобы добраться до Питера, и так неистово поддерживать нашу команду. Уверен, победы будут. Приходите поддерживать команду на стадион», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

Материалы по теме
Дубль Соболева принёс «Зениту» победу над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android