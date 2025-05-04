Гендиректор «Пари НН»: в конце матча даже казалось, что «Зенит» тянет время

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Спасибо команде. Бились и навязывали свою игру. В конце даже казалось, что соперник тянет время. Особенное спасибо говорю нашим болельщикам. Ехать всю ночь, чтобы добраться до Питера, и так неистово поддерживать нашу команду. Уверен, победы будут. Приходите поддерживать команду на стадион», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.