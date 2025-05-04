Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме не хватало каких-то эмоций. Думаю, что наша проблема состояла в том, что мы вышли на игру как победители и была самоуверенность. Из-за этого так сложился первый тайм. Мы пропустили неожиданный мяч, а потом на карачках пытались вытащить матч», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.