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Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«В первом тайме не хватало каких-то эмоций. Думаю, что наша проблема состояла в том, что мы вышли на игру как победители и была самоуверенность. Из-за этого так сложился первый тайм. Мы пропустили неожиданный мяч, а потом на карачках пытались вытащить матч», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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