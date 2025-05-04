Игрок «Зенита» Мостовой: все поздравили Соболева с дублем в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как футболисты сине-бело-голубых поздравили форварда команды Александра Соболева с дублем в ворота «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Соболев пришёл в раздевалку, когда главный тренер говорил послематчевые слова. Спокойно зашёл, все его поздравили. Что касается празднования, если бы он сделал сальто, удивился бы. А так ничего необычного», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.