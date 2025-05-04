Игрок «Зенита» Мостовой: судейство — не самая сильная сторона российского футбола

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что судейство — не самая сильная сторона в российском футболе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
«Судейство как всегда. Это не самая сильная сторона российского футбола на данный момент. Уже спокойно отношусь к ошибкам», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.
- 4 мая 2025
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