Игрок «Зенита» Мостовой: в матчах «Краснодара» характер показывают соперники, а не он сам

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о победах «Краснодара» в предыдущих двух турах. «Быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2) и казанский «Рубин» (2:1).

«Не сказал бы, что победы «Краснодара» зависят от характера. Если брать матч с «Рубином», спокойно вели со счётом 2:0, а потом пропустили. Наоборот, «Рубин» показал характер, а эти просто выстояли. То же самое было с Махачкалой. Махачкала тогда показала характер, а не «Краснодар». В прошлом сезоне у «Динамо» была похожая ситуация в конце чемпионата. Они обыграли «Сочи» и «Балтику», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.