Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: в матчах «Краснодара» характер показывают соперники, а не он сам

Игрок «Зенита» Мостовой: в матчах «Краснодара» характер показывают соперники, а не он сам
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о победах «Краснодара» в предыдущих двух турах. «Быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2) и казанский «Рубин» (2:1).

«Не сказал бы, что победы «Краснодара» зависят от характера. Если брать матч с «Рубином», спокойно вели со счётом 2:0, а потом пропустили. Наоборот, «Рубин» показал характер, а эти просто выстояли. То же самое было с Махачкалой. Махачкала тогда показала характер, а не «Краснодар». В прошлом сезоне у «Динамо» была похожая ситуация в конце чемпионата. Они обыграли «Сочи» и «Балтику», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Мостовой: судейство — не самая сильная сторона российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android