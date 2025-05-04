Результаты матчей Бундеслиги сезона-2024/2025 4 мая

Сегодня, 4 мая, в немецкой Бундеслиге прошли три матча 32-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей Бундеслиги 4 мая:

«Аугсбург» — «Хольштайн» — 1:3;

«Фрайбург» — «Байер» — 2:2;

«Майнц» — «Айнтрахт» — 1:1.

По итогам сегодняшнего игрового дня «Бавария» оформила свой 34-й чемпионский титул в истории. Это случилось в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом», что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. За два тура до окончания чемпионата мюнхенцы опережают «Байер» на восемь очков. Третью строчку занимает «Айнтрахт», который имеет четырёхочковый отрыв от идущего четвёртым «Фрайбурга».

На данный момент пока точно неизвестна ни одна команда, которая опустится во Вторую Бундеслигу по итогам сезона.Теоретические шансы избежать вылета есть даже у идущего последним «Бохума».