Энрике: была мысль, что «Зенит» легко победит в матче «Пари НН»

Правый вингер «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о победе над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, нам не хватало немного спокойствия в начале игры. Мы прекрасно понимали, что будет непростой матч, потому что «Пари НН» хорошо обороняется. Нам следовало внимательнее относиться к их контратакам. Уже во втором тайме прибавили в желании, агрессии и эмоциях. Мы сумели забить, но было непросто. Самое главное, что победили.

Нам не хватало концентрации, мы вышли разобранными. Возможно, была мысль, что мы сегодня победим легко. Но после первого тайма сделали выводы», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.