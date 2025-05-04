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Энрике: была мысль, что «Зенит» легко победит в матче «Пари НН»

Энрике: была мысль, что «Зенит» легко победит в матче «Пари НН»
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Правый вингер «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о победе над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Думаю, нам не хватало немного спокойствия в начале игры. Мы прекрасно понимали, что будет непростой матч, потому что «Пари НН» хорошо обороняется. Нам следовало внимательнее относиться к их контратакам. Уже во втором тайме прибавили в желании, агрессии и эмоциях. Мы сумели забить, но было непросто. Самое главное, что победили.

Нам не хватало концентрации, мы вышли разобранными. Возможно, была мысль, что мы сегодня победим легко. Но после первого тайма сделали выводы», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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