Игрок «Зенита» Луис Энрике высказался о травме Вендела

Бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике высказался о травме полузащитника сине-бело-голубых Вендела, полученной в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Вендел вынужденно покинул поле на 57-й минуте.

«Очень жаль, что Вендел не смог закончить матч, получив травму. Это топовейший футболист, мы знаем его качества. Если так сложится, что он пропустит предстоящий матч, его будет не хватать.

Но в команде есть много других высококлассных игроков, способных заменить друг друга. Когда ушёл Вендел, его заменил Педро и отлично справился со своими задачами», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.