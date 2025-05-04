Игрок «Зенита» Луис Энрике высказался о травме Вендела
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Бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике высказался о травме полузащитника сине-бело-голубых Вендела, полученной в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Вендел вынужденно покинул поле на 57-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Очень жаль, что Вендел не смог закончить матч, получив травму. Это топовейший футболист, мы знаем его качества. Если так сложится, что он пропустит предстоящий матч, его будет не хватать.
Но в команде есть много других высококлассных игроков, способных заменить друг друга. Когда ушёл Вендел, его заменил Педро и отлично справился со своими задачами», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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