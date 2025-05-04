Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» ведёт переговоры с защитником «Арсенала» Вильямом Салиба — L'Equipe

«Реал» ведёт переговоры с защитником «Арсенала» Вильямом Салиба — L'Equipe
Комментарии

Испанский «Реал» Мадрид уже несколько недель ведёт переговоры с окружением центрального защитника английского «Арсенала» Вильяма Салиба о его возможном трансфере. Сообщает L'Equipe.

По информации источника, Салиба – конкретная и приоритетная цель «сливочных», клуб внимательно следит за прогрессом футболиста уже несколько сезонов – сделка может состояться либо предстоящим летом, либо в следующем году. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что «Арсенал» предложил защитнику продлить контракт, но клубу нужно убедить футболиста в том, что здесь можно выигрывать титулы.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Вильяма Салиба в € 80 млн.

Материалы по теме
«Реал» назначил цену за Родриго, вингер интересен «Ман Сити» и «Арсеналу» — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android