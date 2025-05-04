«Реал» ведёт переговоры с защитником «Арсенала» Вильямом Салиба — L'Equipe

Испанский «Реал» Мадрид уже несколько недель ведёт переговоры с окружением центрального защитника английского «Арсенала» Вильяма Салиба о его возможном трансфере. Сообщает L'Equipe.

По информации источника, Салиба – конкретная и приоритетная цель «сливочных», клуб внимательно следит за прогрессом футболиста уже несколько сезонов – сделка может состояться либо предстоящим летом, либо в следующем году. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что «Арсенал» предложил защитнику продлить контракт, но клубу нужно убедить футболиста в том, что здесь можно выигрывать титулы.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Вильяма Салиба в € 80 млн.