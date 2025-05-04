«Не забил штук пять». Александр Соболев прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой дубль в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

— Я не забил штук пять, наверное. И потом мы говорим, что это волевая победа, когда в первом тайме я должен был два забивать и во втором — два. Тогда победа не была бы волевой.

— Зачем ты заворачивал «шлагбаумом» мяч в противоход вратарю, когда не забил в первом тайме?

— Я сам не понял. В моменте подумал, что сейчас выбьют мяч. Неправильное решение принял. Не знаю почему. Надо было просто закрыть глаза и пробить с подъёма.

При первом голе я просто чуть опередил защитника, создал зону, ничего такого. Реализация не давит, просто понимал, что после первого тайма мы проигрывали 0:1, а если бы я забил хотя бы один, была бы ничья уже к перерыву. Конечно, чуть давило, что не забиваю, но, когда сегодня забил первый гол, стало легче», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.