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«Что за невероятное чувство!» Венсан Компани высказался о чемпионстве «Баварии»

«Что за невероятное чувство!» Венсан Компани высказался о чемпионстве «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о чемпионстве своей команды. В 32-м туре Бундеслиги мюнхенцы сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), а «Байер» также поделил очки с «Фрайбургом» (2:2). Таким образом, «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии.

«Теперь у нас есть время насладиться победой в Бундеслиге – что за невероятное чувство! Поздравляю футболистов с их выдающейся игрой на протяжении всего сезона, вы сделали это вместе. Вы победили как команда.

Также большое спасибо всему персоналу, работающему в этом замечательном клубе. Ваш упорный труд важен и приносит свои плоды. Мы должны продолжать работать. Сезон ещё не окончен, и у нас впереди ещё много интересного. Давайте хорошо закончим его все вместе.

И последнее, но не менее важное: огромное спасибо всем болельщикам «Баварии» по всему миру за вашу поддержку. Вы были великолепны», – приводит слова Компани пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

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