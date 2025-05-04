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Игрок «Зенита» Энрике рассказал, в чём отличие футбола в России и в Бразилии

Игрок «Зенита» Энрике рассказал, в чём отличие футбола в России и в Бразилии
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Правый вингер «Зенита» Луис Энрике да Силва после победы своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) заявил, что в России футбол жёстче, чем в Бразилии и Испании.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Если честно, не могу выделить отличий в российском футболе от Испании и Бразилии. Это три чемпионата с достаточным набором команд, которые борются за высокие места и имеют большую конкуренцию. Очень большую роль играют физика и техника. Достаточное количество опытных и квалифицированных футболистов выступает в этих лигах. Я себя чувствую очень хорошо. Мне всё нравится.

Безусловно, в России чаще бьют по ногам. Я чувствую, как мне достаётся. Я игрок атаки, и у меня достаточная техника. Судьба таких игроков — получать по ногам. Но не собираюсь уходить от своего футбола и принципов. Понимаю, что на мне будут фолить, но я готов — это часть футбола», — передаёт слова Энрике корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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