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Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ

Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал волевую победу над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Первый пропущенный мяч, конечно, наложил отпечаток на игру. Нам нужно было быстрее забивать, но, к сожалению, те моменты, которые были, мы не смогли использовать, поэтому практически до финального свистка висело напряжение. И «Пари НН» нечего было терять, отправились большими силами спасать матч, довести его до ничьей — был очень опасный стандарт у наших ворот. В остальном, думаю, конечно, нужно было забивать, забивать раньше. У одного Саши Соболева, кроме двух мячей, ещё три убойных момента было, которые нужно было реализовывать. Тогда бы и игра полегче для нас сложилась. Не хватает забитых мячей для того, чтобы более спокойно выигрывать такие матчи, но, в принципе, думаю, может, это и хорошо. Команда проявила характер, победила и тем самым сохранила надежду на дальнейшую борьбу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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