Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» установил необычное достижение в АПЛ, одержав победу над «Ливерпулем»

«Челси» установил необычное достижение в АПЛ, одержав победу над «Ливерпулем»
Комментарии

«Челси» одержал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги и стал первой командой, выигравшей два матча АПЛ с клубами, которые досрочно стали обладателями титула.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3'     2:0 Куанса – 56'     2:1 ван Дейк – 85'     3:1 Палмер – 90+6'    

Первый раз «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» уже в статусе чемпиона Англии со счётом 1:0 в мае 2013 года. В сезоне-2012/2013 «красные дьяволы» смогли одержать победу в английской Премьер-лиге за четыре тура до окончания турнира.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.

Материалы по теме
«Челси» сделал чемпионский коридор «Ливерпулю» — и победил. Борьба за ЛЧ теперь ещё круче
«Челси» сделал чемпионский коридор «Ливерпулю» — и победил. Борьба за ЛЧ теперь ещё круче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android