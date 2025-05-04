«Челси» установил необычное достижение в АПЛ, одержав победу над «Ливерпулем»

«Челси» одержал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги и стал первой командой, выигравшей два матча АПЛ с клубами, которые досрочно стали обладателями титула.

Первый раз «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» уже в статусе чемпиона Англии со счётом 1:0 в мае 2013 года. В сезоне-2012/2013 «красные дьяволы» смогли одержать победу в английской Премьер-лиге за четыре тура до окончания турнира.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.