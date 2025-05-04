«Челси» установил необычное достижение в АПЛ, одержав победу над «Ливерпулем»
Поделиться
«Челси» одержал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги и стал первой командой, выигравшей два матча АПЛ с клубами, которые досрочно стали обладателями титула.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3' 2:0 Куанса – 56' 2:1 ван Дейк – 85' 3:1 Палмер – 90+6'
Первый раз «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» уже в статусе чемпиона Англии со счётом 1:0 в мае 2013 года. В сезоне-2012/2013 «красные дьяволы» смогли одержать победу в английской Премьер-лиге за четыре тура до окончания турнира.
Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» идёт на пятом месте, заработав 63 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2025
-
23:12
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:48
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
21:26
-
21:23
-
21:16
-
21:15
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:57