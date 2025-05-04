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«Какая-то чуйка уберегла». Семак — о том, почему поменял Соболева по ходу игры с «Пари НН»

«Какая-то чуйка уберегла». Семак — о том, почему поменял Соболева по ходу игры с «Пари НН»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему не стал заменять нападающего Александра Соболева после первого тайма матча 27-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые одержали волевую победу, а форвард оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

— После первого тайма многие ждали замены Соболева. Скажите, какая тренерская чуйка уберегла вас от этого решения?
— Какая-то уберегла, да. Я смотрел по первому тайму… Несмотря на то что реализация всё-таки хромала, всё равно его желание находиться в этом месте… Плюс нам нужно было усиливать давление, а он игрок габаритный. Понятно было, что «Пари НН» будут низко обороняться. Естественно, не было большого смысла менять большого игрока в штрафной площади при той игре, которая складывалась для нас, учитывая очень низкую оборону «Пари НН», вскрывать её не так просто. Тем не менее, конечно, рад и за Сашу, и за команду, что смогли победить сегодня», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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