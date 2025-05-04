Тренер «Пари НН» Гончаренко: понимали, что пощипать «Зенит» мы должны

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко дал комментарий по игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

«Бывают такие моменты, что без разницы, где ты играешь: дома или на выезде, и против кого. Ты должен стараться набирать очки. Было бы наглостью сказать, что мы ехали в Санкт-Петербург за победой. По крайней мере, мы понимали, что пощипать «Зенит» мы должны, раскрутить соперника по максимуму и постараться сделать всё возможное, чтобы что-то привезти домой.

Мы были близки к этому, потратили очень много сил сегодня, очень хорошо поработали, но всё равно в конце концов сказался класс «Зенита». Это и качественные подачи, и понимание, как растягивать любую оборону...» — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Пари НН».

«Пари НН» заработал 23 очка после 27 игр и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» занимает второе место с 57 очками.