«Всё зависит не от нас». Игрок «Зенита» Соболев высказался о чемпионской гонке РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы своей команды над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

— К сожалению, всё зависит не от нас. Нам нужно набрать девять очков в трёх играх и смотреть, как будет играть «Краснодар».

— С каким ощущением вы смотрите игры «Краснодара»?

— Стараемся не смотреть перед игрой, чтобы не отвлекаться. Я лично не смотрю, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.