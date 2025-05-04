«Всё зависит не от нас». Игрок «Зенита» Соболев высказался о чемпионской гонке РПЛ
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы своей команды над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
— К сожалению, всё зависит не от нас. Нам нужно набрать девять очков в трёх играх и смотреть, как будет играть «Краснодар».
— С каким ощущением вы смотрите игры «Краснодара»?
— Стараемся не смотреть перед игрой, чтобы не отвлекаться. Я лично не смотрю, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2025
-
23:12
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:48
-
21:30
-
21:28
-
21:28
-
21:26
-
21:23
-
21:16
-
21:15
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:57