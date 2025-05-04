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«В полном непонимании и недоумении». Семак раскритиковал арбитров после матча с «Пари НН»

«В полном непонимании и недоумении». Семак раскритиковал арбитров после матча с «Пари НН»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал арбитров после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

— Эпизод в первом тайме, когда Александр Соболев боролся за мяч в штрафной. Как показалось, мяч попал в руку Кириллу Гоцуку, при этом судьи никак не отреагировали, ничего не посмотрели. И вчера был похожий эпизод в матче «Краснодар» — «Рубин», когда всё было наоборот: увидели, зафиксировали. Как вам кажется, почему так происходит?
— Я в полном непонимании и недоумении, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному. Если помните, удаление Сахархизана, который даже не наступил, его удалили. А мы играли с «Краснодаром», и Тормена наступил акцентированно. То есть я не понимаю абсолютно многих решений, трактовку судей, они не смотрят. Не знаю, что происходит, но для меня это непонятно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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