«В полном непонимании и недоумении». Семак раскритиковал арбитров после матча с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал арбитров после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

— Эпизод в первом тайме, когда Александр Соболев боролся за мяч в штрафной. Как показалось, мяч попал в руку Кириллу Гоцуку, при этом судьи никак не отреагировали, ничего не посмотрели. И вчера был похожий эпизод в матче «Краснодар» — «Рубин», когда всё было наоборот: увидели, зафиксировали. Как вам кажется, почему так происходит?

— Я в полном непонимании и недоумении, когда аналогичные моменты трактуются абсолютно по-разному. Если помните, удаление Сахархизана, который даже не наступил, его удалили. А мы играли с «Краснодаром», и Тормена наступил акцентированно. То есть я не понимаю абсолютно многих решений, трактовку судей, они не смотрят. Не знаю, что происходит, но для меня это непонятно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.