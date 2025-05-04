Президент «Урала» заявил, что обратится в ФИФА и УЕФА из-за судейства в матче с «Родиной»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3), а также заявил, что клуб обратится в УЕФА и ФИФА. Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-Лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то ещё что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».