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Президент «Урала» заявил, что обратится в ФИФА и УЕФА из-за судейства в матче с «Родиной»

Президент «Урала» заявил, что обратится в ФИФА и УЕФА из-за судейства в матче с «Родиной»
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Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейство в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3), а также заявил, что клуб обратится в УЕФА и ФИФА. Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64'     1:1 Тимошенко – 67'     1:2 Секулич – 69'     2:2 Гейе – 82'     3:2 Гейе – 90+5'    

«Я хочу сказать, что мы 13 лет играли в Премьер-Лиге: раньше в Первой лиге такого не было. Сейчас это просто какой-то ужас. То какие-то журналисты начинают придумывать про договорной матч с «Нефтехимиком», то ещё что-то. Всякую грязь собирают. Лучшей лигой мира себя называют. Как там играть? Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать.

Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

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