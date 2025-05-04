Коул Палмер высказался о своём первом за пять месяцев голе в матче АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер высказался о своём первом за пять месяцев голе в матчах чемпионата Англии. Футболист отличился в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).
«Такое случается [отсутствие голов], но это даёт мне больше мотивации, чтобы хорошо играть не только за себя, но и за свою команду. В социальных сетях сейчас полно идиотов, поэтому я не обращаю на это внимания.
Рад, что забил сегодня, но я должен продолжать совершенствоваться и стараться достичь новых высот.
Если у тебя есть шансы, но ты не забиваешь… в конце концов, ты подводишь свою команду. Чувствую, что я в любом случае морально силён, поэтому, что бы люди ни говорили, меня это не беспокоит. Я горжусь тем, что помогаю команде, и, если я этого не делаю, я не счастлив», — приводит слова Палмера Sky Sports.
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