«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 32-го тура Лиги 1

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

На 57-й минуте нападающий «Марселя» Амин Гуири открыл счёт в матче. «Лилль» отыгрался на 74-й минуте. Гол забил бельгийский форвард Матиас Фернандес.

После этой игры «Марсель» набрал 59 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 57 очками находится на пятой строчке. На первом месте находится«ПСЖ» (78), уже обеспечивший себе чемпионство.