«Ювентус» и «Болонья» не выявили победителя в матче 35-го тура Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На девятой минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен открыл счёт в матче с передачи Андреа Камбьязо. На 54-й минуте Ремо Фройлер с передачи Тейса Даллинги сравнял счёт во встрече.

После 35 матчей «Болонья» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Ювентус» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 77 очков после 35 встреч.