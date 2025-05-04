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Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 4 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 4 мая
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Сегодня, 4 мая, состоялись четыре матча 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 4 мая:

«Эмполи» — «Лацио» — 0:1;
«Монца» — «Аталанта» — 0:4;
«Рома» — «Фиорентина» —1:0;
«Болонья» — «Ювентус» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», который записал в свой актив 77 очков в 35 матчах. На втором месте находится «Интер» с 74 очками. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», у которой 68 очков. В зоне вылета располагаются «Венеция» (26), «Эмполи» (25) и «Монца», набравшая 15 очков за аналогичное количество встреч.

Турнирная таблица Серии А
Расписание матчей Серии А
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