«Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао не выявили победителя в матче 34-го тура Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствовал в заявке на игру из-за травмы.

«Атлетик» заработал 61 очко после 34 игр и располагается на четвёртой строчке. «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 43 очка за 34 матча. На первом месте находится «Барселона», у которой 79 очков.