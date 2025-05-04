Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Атлетик, результат матча 4 мая 2025, счет 0:0, Примера 2024-2025

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао не выявили победителя в матче 34-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствовал в заявке на игру из-за травмы.

«Атлетик» заработал 61 очко после 34 игр и располагается на четвёртой строчке. «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 43 очка за 34 матча. На первом месте находится «Барселона», у которой 79 очков.

Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android