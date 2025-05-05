Результаты матчей чемпионата Испании сезона-2024/2025 4 мая

В воскресенье, 4 мая, прошли четыре матча 34-го тура испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 4 мая:

«Реал» Мадрид — «Сельта» — 3:2;

«Севилья» — «Леганес» — 2:2;

«Эспаньол» — «Бетис» — 1:2;

«Реал Сосьедад»— «Атлетик» Бильбао — 0:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 79 очков за 34 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 75 очков за аналогичное количество матчей. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 67 очками. В зоне вылета находятся «Вальядолид» (16), «Леганес» (31) и «Лас-Пальмас» (32).