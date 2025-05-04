Александр Соболев опубликовал пост после дубля в матче «Зенит» — «Пари НН»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём дубле в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«4+1. С победой всех!» — написал Соболев в телеграм-канале.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей.