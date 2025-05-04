Александр Соболев опубликовал пост после дубля в матче «Зенит» — «Пари НН»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём дубле в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«4+1. С победой всех!» — написал Соболев в телеграм-канале.
Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей.
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